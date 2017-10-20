〈台北都會〉北市幼兒園稽查 11家違規挨罰

2017-10-20

何嘉仁中華幼兒園 超收12人

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局、消保官、消防局等單位今年一到九月，聯合稽查全市一四一家幼兒園，昨公布稽查結果，共有十一家業者違規並分別開罰，情節最嚴重是知名連鎖幼兒園「何嘉仁」發生超收與違規使用地下室，其中何嘉仁中華幼兒園違規情節嚴重，遭重罰十二萬多元。

何嘉仁新湖幼兒園稱，昨早才接到市府公文，需要時間了解，至截稿前仍未回應。中華幼兒園則表示，不回應。

北市主任消保官何修蘭指出，此次稽查檢視幼兒園公安，檢查項目也有園務行政，包括師生比例、團體保險、市招等。學前教育科科長吳文誌說，稽查結果發現有兩大違規樣態，包含違規使用地下室和超收幼兒人數。

3家使用地下室 2家已改善

吳文誌表示，依幼教法規定，地下室不得做幼兒使用空間，有業者把地下室作為遊戲空間或圖書室，三間違規，分別是私立捷森幼兒園、佳安幼兒園以及何嘉仁新湖幼兒園，前兩間已改善完畢，另一間仍在改善中。

至於超收人數，吳指出，有九間幼兒園違規，違規項目大致有五類，包括園方聘用未具有教保資格者、未辦理幼兒團體保險、招收人數超過許可額度、擴大使用未核准空間、師生比例不足等園務行政相關規定，依「幼兒教育及照顧法」各裁罰六千至三萬元不等。

吳文誌特別點名何嘉仁中華幼兒園，該幼兒園核定招收人數九十二人，卻超收十二人，師生比例就不合規定，也有部分幼兒未依法納保，因此沒收不法所得共十二萬四九○八元，業者已改善完畢。