〈台北都會〉綠委推參選市長 鄭麗君：沒想過

2017-10-20

〔記者郭安家、凌美雪／台北報導〕市長柯文哲因文化資產案頻與文化部隔空交鋒，立法院副院長蔡其昌建議「大黑馬」文化部長鄭麗君選市長。鄭昨赴立院教育文化委員會時雖表示，沒想過參選問題；但民進黨市議員表態支持女性擔任市長，還說鄭是上上之選。對於未來恐成柯、民進黨、國民黨三咖競選，民進黨台北市黨部主委黃承國則說，明年四、五月將會處理，呼籲柯與民進黨進入冷靜期。

市府：柯仍以市政優先

北市府發言人劉奕霆則表示，柯文哲仍然以推動市政為優先，現在談及二○一八選舉實屬過早。

鄭麗君表示，過去擔任過不分區立委、也有輔選經驗，但沒有直接參與過選舉，人生也較沒有思考過參選問題；媒體追問「覺得柯文哲做得好嗎？」鄭回應：「這個留給台北市民來評論。」

王世堅：阻柯上上之選

民進黨市議員王世堅說，鄭麗君非常適合選市長，是奇兵、上上之選，只要鄭沒拒絕、未反對參選，仍希望鄭為市民著想，阻止柯Ｐ這紅色代言人。市議會民進黨團總召許淑華也樂觀其成，指北市從沒有女性擔任市長，需要有高度的市長補強北市國際能見度，推廣文化、體育等軟實力；若鄭與國民黨立委蔣萬安對打，民眾對女性接受度也較高。

日前與柯文哲便當會的民進黨市議員高嘉瑜，則指柯透露民進黨祕書長洪耀福曾提醒，國民黨近日鎖定蔣萬安參選市長，柯仍對此老神在在，但她要柯謹記親民黨市議員黃珊珊參選立委失利，黃當時叫好，面臨社民黨陳尚智、台聯黨蕭亞譚分食綠營及獨派選票，最終落選，而柯恐重蹈覆轍；柯聽了心裡一沉，感到危機。

黃承國表示，黨內有兩條提名規定，其一、如遇特殊狀況由中執會決定，因此日前被解讀為「柯文哲條款」。其二、選對會亦可徵召人選，經黨主席蔡英文同意，再送中常會確認，北市得至明年四、五月才討論是否徵召；至於黨內候選人是否延續二○一四年模式與柯比民調？他則說還未確定。

黃承國：柯與綠先冷靜

未來恐成柯、民進黨、國民黨三咖競選？黃承國表示，政治瞬息萬變，還得看大環境變化，現在說不準；但呼籲柯應與民進黨進入冷靜期，好好做市政，否則民進黨支持者持續不滿柯言論、想要放火，會弄得民進黨壓力很大。