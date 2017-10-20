〈台北都會〉《新北公告深澳海域禁航》取締保麗龍船 基隆市府跟進規範

2017-10-20

〔記者林欣漢／新北報導〕不受規範約束的保麗龍船等浮具，常從基隆、東北角一帶出海，是航海安全的死角，新北市政府依「發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法」取締，基隆市政府也正在研擬安全規範。漁民表示，保麗龍船在政府取締下已經減少。

民眾利用未登記的保麗龍船等拼裝浮具出海釣魚或遊憩，由於沒受過航海安全訓練，不但影響其他漁船捕魚作業及航行安全，且保麗龍船沒有規範裝設救生設備，若不慎發生意外，增加救援困難度。

今年八月，就有民眾搭保麗龍船出海釣魚、遭大浪打翻，造成一人溺死，中央航政機關現階段對保麗龍船等浮具並沒有適用的管理法令，漁業署認為釣魚不是從事漁業，無權管理；交通部航港局也認為保麗龍船等浮具不屬於船舶法規範的船舶。

航港局船舶組科長許神縣表示，已和漁業署、海巡署、各地方政府與專家學者共同制定浮具使用及活動指導原則，未來將明確規範浮具的使用範圍、安全設備及事故處理等共通性事項，納入地方政府自治規範中，供地方政府有所依循，因地制宜訂定浮具相關管理規定。

新北市依「發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法」，已公告瑞芳區深澳海域禁止從事保麗龍船等浮具活動；基隆市也在訂定安全規範，基隆區漁會總幹事陳文欽說，保麗龍船等浮具已經很少見。