〈台北都會〉3議員是學生 退休師捐復康巴士

2017-10-20

〔記者何玉華／新北報導〕退休已廿年，從事教育超過四十年的陳鸞嬌，是三名現任新北市議員的昔日恩師，她的四名子女也接受高等教育，分別在公家機關、教育界服務。昨天她在子女及議員學生陪同下，以紀念丈夫周鴻莊為名，捐出「鴻莊號」復康巴士給市府；另外，新北市祭祀公業黃珍記基金會也捐贈一輛復康巴士。

子女陪同 完成丈夫遺願

陳鸞嬌與軍人周鴻莊結婚超過半世紀，民國一○二年某天清晨，周鴻莊不慎摔倒，急救後，診斷為腦中風，經常需要回診及復健，因為復康巴士使用者多，有時預約不到，家人只好自行接送，也因此體會復康巴士的重要性。

陳鸞嬌當時與丈夫商量，等病況改善後，兩人要捐贈復康巴士，不料周鴻莊去年五月過世，陳鸞嬌為了完成丈夫遺願，昨天捐贈「鴻莊號」；她在困苦的環境成長，四個子女都乖巧懂事、且學有所成，子女們都認為，父母辛苦掙來的錢應該留著自己用，非常支持媽媽捐車，幫助更多需要的人。

陳鸞嬌以前在土城清水國小教書，市議員黃永昌、彭成龍和林銘仁都是她的學生。市長朱立倫昨天代表受贈，好奇問起三名市議員在校的表現，陳鸞嬌回憶說，黃永昌比較乖、彭成龍比較皮，引起眾人哄堂大笑。陪同捐車的黃永昌說，老師和藹可親，但教書非常嚴謹；另一名陪同的市議員林金結說，陳鸞嬌熱心助人，常在土城區捐助貧困。

黃珍記基金會也捐一部

另外，財團法人新北市祭祀公業黃珍記基金會也由董事長黃淡金代表捐贈一輛復康巴士。市府昨天獲贈兩輛後，全市復康巴士達到四百卅六輛，朱立倫說，以新北市的需求及人口數相比，數量仍然不足，但從他初任市長時不到一百輛，現在已超過四百輛，都是來自社會公益團體及個人的愛心。