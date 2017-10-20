〈台北都會〉柯推藝術家公寓 3年零進度

2017-10-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選時承諾，提供藝術家「便宜的生活、工作、展演空間」，但北市議員許家蓓昨指出，柯上任近三年，藝術家公寓的政見推動時，北市文化局竟用一紙公文、兩段文字，要台北市廿六所大學院校提供空間規劃藝術家公寓，結果慘遭各大學「已讀不回」，許痛批柯文哲說的藝術家友善城市，淪為空談。

文化局：考慮挪用公宅

許家蓓追問，藝術家公寓有沒有新進展，市政白皮書的藝術家公寓，曾讓許多年輕人期待，但現在年輕藝術家留在台北市有可能嗎？對此，文化局長鍾永豐允諾，將會和都發局討論，是否有公宅可做藝術家公寓。

許家蓓昨在議會質詢時，出示文化局公文內容為「本件係依據本府市政白皮書，為解決藝術家生活工作展演空間問題 ，建議居住方面於大學校園內一部分空間規劃為藝術家公寓」，她詢問鍾永豐，「這種公文、兩行字就要大學挪空間出來，這合理嗎？」

鍾永豐回答困難度非常高，但他沒看過這公文，許家蓓反問，「不覺得這是敷衍嗎？」鍾說，應該先和各大學討論，學校的能量和可能會遭遇的問題，再發公文比較適切，最後鍾坦承，各大學都沒有意願要配合。

挪空間公文 各大學「已讀不回」

許家蓓說 ，據她了解，只有一所文化大學回應，說沒有空間，其他是回都不回，套句現在流行的話就是「已讀不回」，而且公文也無附件，就想要大學挪用空間當藝術家公寓，她要求文化局檢討改進。