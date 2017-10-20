〈台北都會〉1.5萬棵灌木 新寮休閒步道添綠意

2017-10-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕秋高氣爽，正是登山健行的好時節，林口區公所近期新闢建的「新寮休閒步道」約一公里長，串連老公崎步道、仁愛觀景台，步道一側便是幽靜山谷，四、五月有滿山的油桐花盛開，走在新寮休閒步道上，有遠離都會塵囂、洗滌身心靈的感覺。

林口里動員500人次志工 綠化步道

新寮休閒步道起點位於林口區仁愛路一段二八五巷底到仁愛路一段一巷之間，區公所表示，這裡是昔日都市計畫邊陲劃設的一塊綠地，作為住宅區與邊坡的緩衝帶，因長期有民宅占用問題，透過市議會副議長陳文治與林口里里長蘇夏宗等人爭取，公所鑑界確認範圍後，今年初動工。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，公所與新北市新建工程處共同籌措約六百萬元經費，工期近半年，林口里與林口觀光發展協會更動員五百多人次志工，在步道兩旁種植一萬五千棵灌木，串成一整條帶狀綠軸，綠意盎然，讓人心曠神怡。

蘇夏宗說，原本想說，一公里長的步道要種滿植栽，要耗費好久才能完成，但里內五十五名環保志工總動員，再加上觀光發展協會幫忙，「大家超有心，不求回報！」每天數十人頂著烈日蹲低種植，不到一週就大功告成，全都歸功志工們的熱心與巧手，才能打造出美輪美奐、花木扶疏的步道。

鄭舒文說，新寮休閒步道串連仁愛觀景台、老公崎步道及台灣師範大學林口校區，一年四季有不同景致，步道多處地點視野開闊，可遠眺中山高五楊高架路段的車流夜景，在四、五月油桐花盛開時，更可欣賞滿山遍野的「五月雪」花海，歡迎民眾到此運動兼賞景，體驗截然不同的都市慢活、樂活。