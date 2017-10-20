〈北部〉宜縣食在安心 112餐飲業者獲優、良

2017-10-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局針對縣內餐飲業者辦理「餐飲衛生管理分級評核」，共有一百一十二家早餐及飲料冰品業者獲得優、良兩個等級的肯定，獲獎業者可將標章掛置店面明顯處，供民眾用餐時參考，標章期限兩年；宜蘭縣衛生局指出，希望透過評核，為宜蘭縣民及遊客「食」的安全好好把關。

宜蘭縣衛生局辦理「餐飲衛生管理分級評核」，共有一百一十二家早餐業者、飲料冰品業者得到優、良級的肯定，另有二十三家餐盒業者通過「健康盒餐評選」，昨衛生局公開表揚所有獲獎業者，並頒發獎狀與標章。

獲選早餐業者有六十七家、飲料冰品業者四十五家，標章有限期限為兩年，獲獎的業者可將標章掛置店面明顯處，供民眾用餐時參考，衛生局強調，認證期間稽查人員會不定期追蹤查核，若發現業者發生食物中毒案件、違反相關法令之情事或未參加優良評核活動，將會撤銷資格，通過評核的名單將公布於宜蘭縣政府、衛生局及衛生福利部食品藥物管理署消費者知識服務網等網站，供民眾隨時查閱。

另外，「健康盒餐評選」選出的盒餐，食材的選擇以減少加工品及高纖為原則，烹調方式以少肥肉、不油炸、少醬汁、多蔬菜為原則，衛生局指出，健康盒餐將改善飲食民眾不均衡的狀況，藉此減少飲食不當引起的疾病。如有相關食品衛生相關問題，可洽詢衛生局食品藥物管理科，電話03-9332779。