〈北部〉公園驚見虎頭蜂窩 激似維尼熊

2017-10-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕卡通人物「小熊維尼」因酷似中國國家主席習近平，「習維尼」成了習近平綽號，「維尼」遂成中國社群網站敏感詞！中國前天才剛辦完十九大，隔天就有民眾在花蓮瑞穗鄉舞鶴台地一處小公園，發現一黃腰虎頭蜂窩「激似維尼熊」，讓民眾直呼「好可怕」！

拍攝圖片的瑞穗鄉「送報阿嬤」夏玉枝，把「維尼虎頭蜂窩」照片貼上網，網友直呼「好像小熊維尼」！「習維尼花蓮顯靈」！

負責瑞穗鄉、玉里地區送報紙的「送報嬤」夏玉枝說，昨天早上把報紙送到吉林茶行後，下一站要去舞鶴村長家，經過公園時不經意瞧過去，發現公園木造欄杆上有不明物體？她還特別掉頭回去看，「不得了，是虎頭蜂窩」。

她說，第一眼看就覺得蜂窩造型「很像小熊維尼的臉」，住在鄉下很久，她知道「只要不要激怒對方，就不會被叮」，所以雖然擔心被螫、也有點害怕，但她一步一步慢動作靠近，用手機拍了四張照片。

而村長得知後則打電話給消防局，中午就把蜂窩摘除了，讓村民鬆一口氣。下午還有村民好奇「有維尼熊蜂窩」跑去看熱鬧，卻發現已摘除的蜂窩疑似沒有摘乾淨，還有工蜂在四周盤旋飛舞，似乎不打算棄巢。舞鶴村民謝鈺臻打趣說，「希望這次築個hello kitty」，不要維尼熊了，因為kitty比維尼可愛。