〈北部〉支持台灣鯛 冬山轉贈長青食堂

2017-10-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中南部飼養的台灣鯛，今年因產量過剩而滯銷，漁業署採購四十八萬公斤分送公益團體，宜蘭縣各界群起支持，宜蘭市公所先前協助轉贈五萬公斤，冬山鄉公所申請一千三百五十公斤，今天要送給鄉內長青食堂使用；宜蘭縣負責轉贈的愛加倍關懷協會說，還有三千五百公斤的量，歡迎公益團體申請。

嘉義、雲林、台南等地養殖的台灣鯛，肉質鮮美，品質通過美國檢驗標準，是台灣養殖魚類外銷的第一名，原本要外銷美國的高級台灣鯛，今年產量過剩，漁業者為了避免食材浪費大批採購，透過台灣食物銀行聯合會各地會員協助處理。

宜蘭縣愛加倍關懷協會也是台灣食物銀行聯合會會員，協會執行長陳英俊說，已申請十萬公斤台灣鯛幫忙分送，縣內立案公益社團、安養中心均可申請，但限定公益用途，不得作為商業販售，目前剩下三千五百公斤，預計本月三十一日前全部出清，洽詢專線：03-9289995。

冬山鄉鄉長謝燦輝說，經由愛加倍關懷協會公益認購平台申請台灣鯛，每箱只需負擔運輸及冷凍費用一百元，呼籲各界一起響應，幫助更多有需要的人，一起創造雙贏。

謝燦輝說，這批台灣鯛新鮮味美，經過調理便成為一道佳餚，吃過的人都說讚，冬山鄉公所共襄盛舉，轉贈給鄉內長青食堂，在重陽節前夕為長者加菜。