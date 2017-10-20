〈北部〉芭達乳媽送餐 近百偏鄉童有晚飯吃

2017-10-20

8名弱勢部落媽媽 每週3天供餐

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣有八名阿美族媽媽，提供自家廚房作為「媽媽廚房」基地，並以阿美族語「芭達乳媽」為名，固定每週三天製作晚餐送給偏鄉學童食用，歷經一年多的付出，目前已累積近百名學子受惠，送餐計畫還預計持續擴大，盼能照顧到更多弱勢孩童。

「芭達乳媽」在阿美族語意指「打包回家之意」，八名部落媽媽兼顧家庭及職場，另挪出時間投入由台灣世界展望會（簡稱展望會）發起的生計發展專案培力經濟弱勢家庭計畫，不僅在短時間內，陸續拿到中餐丙級及中餐米食證照，照顧偏鄉孩童的善舉，還獲得家人肯定讚許。

樂於分享愛 還自製餅乾送幼兒園

這群參與計畫的部落媽媽們，彈性兼顧孩子並工作，生活雖不富裕，卻樂於分享，每週二、三、四固定聚在高慧菁家的廚房中，為展望會秀林中心所關懷的學童們服務送餐，提供豐富營養餐點。

提供自宅作為「媽媽廚房」的部落媽媽高慧菁，每天還肩負起設計美味菜單的重責大任，固定準備三菜、一肉類主食的菜色，推出迄今受到學童廣大歡迎，尤其回收的便當盒幾乎「零廚餘」，讓她備感窩心，也更積極將對自己孩子的愛，分享給部落最需要的家庭。

部落媽媽陳佩華說，參與「媽媽廚房」生計培力方案意義重大，除能帶著孩子工作並增加家庭收入、拉近親子距離外，當孩子知道媽媽的工作，是為偏鄉學童送餐時，那份肯定的眼神，讓她更願意努力付出照顧需要受助的學子。

展望會東區辦事處主任蕭文榮說，「媽媽廚房」自一○五年正式送餐，目前有八名成員投入服務團隊，大家在尚未加入計畫前，生活圈多半侷限於家中，但經輔導培育已走進社區，並在現有能力下，關心其他有需要的家庭。

他說，今年這群媽媽還自發性做了很多點心餅乾及蛋捲送到偏鄉幼兒園，由老師分享給同為弱勢家庭的孩子，未來期許能夠招募更多家長投入，繼續關懷偏遠地區的孩童。