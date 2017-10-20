〈北部〉竹北綜合大樓案延宕 公所趕進度

2017-10-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市民眾活動中心將就地改建為綜合大樓，原訂年底動工卻延宕，引發代表會關切，要求加強監督責任及降低風險。市公所表示，未來工程招標將採評選及格最低標，以確保施工品質，並爭取明年七月動工。

竹北市民代表會昨天召開定期大會，市代楊瑞蘭質詢時指出，此工程去年編列一億元預算，今年也將編列九千八百餘萬元，為竹北市的重大工程，進度卻延宕，甚至承攬的建築師事務所還傳出有財務問題，讓她憂心能否如期履約，公所如何降低後續工程發包的風險？

竹北市公所主任秘書張錦河表示，法務部行政執行署來文，承攬的建築師事務所確與人有財務糾紛，但公所委託案屬於勞務委託的技術服務，不影響履約。

市公所工務課長王志文說，依規定，工程進度落後二十％以上，始達解約條件，此案在去年八月底委託規劃設計，經鑽探、測量、設計審查等前置作業及與各使用單位協調等，昨將基本設計書圖送縣府都市設計審議，希望儘快通過審議取得建照，爭取明年七月動工。

竹北市長何淦銘會後表示，為避免劣質廠商低價搶標卻延誤工程，或發生工程糾紛，未來重要工程都將採限制性招標，即先評選營造商的資格及規格，再辦理價格決標。

工務課表示，毗鄰連通市公所的民眾活動中心，已逾使用年限，結構老舊、耐震能力不良，加上現有公所辦公廳舍空間不敷使用，因此提案就地拆除重建多用途的綜合大樓，將新建地上七樓、地下一樓，其中一、二樓作圖書館使用，三、四樓代表會，五樓市公所，六樓新社及竹義里民活動中心，七樓民眾活動中心。