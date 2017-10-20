〈北部〉新竹縣市120位人瑞 111歲的她最年長

2017-10-20

〔記者廖雪茹、蔡孟尚、王駿杰／新竹報導〕新竹縣、市政府統計，今年百歲人瑞共有一百二十位，其中最高齡的是新竹市東區一百一十一歲的嚴黎淑陶。

新竹縣今年百歲人瑞有六十八位， 其中男性二十三位、女性四十五位，最高齡為一百一十歲曾彭尾妹，各鄉鎮市以湖口鄉十一位最多，其次是竹東鎮，有八位。縣長邱鏡淳最近帶著敬老禮品、敬老狀祝賀百歲人瑞。

一一○歲曾彭尾妹一生務農，愛吃芭樂、雞酒、生魚片，每天早上到土地公廟拜拜，九十幾歲時還能爬樹採龍眼。

一○四歲的邱陳阿英，愛吃青菜、樹豆和瘦肉，也愛看韓劇；她曾省下老人年金，買新棉被或毛毯，分贈鄉內的待嫁新娘。

一○一歲的徐葉順妹長年茹素，每天早上騎三輪代步機車，逛市場兩個小時。

寶山鄉一○○歲的劉清水有虔誠信仰，早晚誦經。昨天前往探視的副縣長楊文科說，劉清水早年向農家收購土雞後運到新竹市的市場販售，走路來回苗栗縣南庄鄉和新竹縣峨眉鄉，辛苦把孩子養大。

新竹市百歲人瑞共有五十二位，以東區最多達二十七位、北區十四位、香山區十一位，其中男性廿位，女性卅二位，最高齡的是東區一一一歲的嚴黎淑陶。

一○○歲的馬繼爰，中校退伍後仍維持軍中養成的規律生活，身體保養得宜，三個女兒、兩個女婿及一個外孫女都跟他一樣投身軍旅。市長林智堅昨天前往拜訪，致贈敬老狀及金鎖片、禮金、禮品。