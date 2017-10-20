〈北部〉造橋公所修剪變攔腰砍 整排路樹變木樁

2017-10-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉造橋國中對街的綠地，原栽種一排枝葉茂密的小葉欖仁樹，但造橋鄉公所於週一進行路樹修剪時，將七棵約三層樓高的路樹，攔腰「砍」掉，只剩約兩公尺高的主幹矗立在地，路過民眾見狀傻眼，直批公所貪圖方便，作法太粗糙。

粗糙手法挨轟 公所允改進

造橋鄉公所建設課表示，因屢接獲附近居民反映，該排路樹落葉多，且林蔭遮蔽住家採光，加上路樹過高，遇強風恐發生斷枝、傾倒危險，因此派員修整，但公所沒有升降車輛，遂將主幹上方三分之二的枝幹鋸掉，以方便日後修剪。承辦人員稱，現在雖然是光禿一片，但來年春天發枝生芽，景觀就可改善。

「如此修剪方式，的確有失周全！」鄉公所建設課長馮天君坦承，破壞地方整體綠化，難免讓外界觀感不佳。他表示，將會告知同仁，未來路樹修剪，除須與居民加強溝通，在居民需求、道路安全及整體美學之間取得平衡點，避免草率行事。

國立苗栗農工森林科主任彭宏源說，依照造橋鄉公所的修剪方式，雖不致於造成小葉欖仁樹死亡，但將使之後新長枝幹與主幹不成比例，失去均衡美感，要待八年、十年之後，樹形才會協調。

也有網友質疑公所作法違反「苗栗縣行道樹栽植管理自治條例」；苗栗縣政府工務處養護科表示，公所有權視危險程度，對路樹進行修剪、移植或砍伐，但此做法是否符合「造成危險」的認定，縣府還須再釐清。

頭份改善三公園 結標發包

另外，苗栗縣頭份市的上公園與上、下地標公園皆為境內著名地標，但因缺乏經費，年久失修，除了地磚、照明等設備毀損，導致安全疑慮，也難以凸顯在地特色。市公所向客家委員會爭取到七百八十三萬元補助款，加上自籌八十七萬元，共投入八百七十萬元進行相關改善工程。

頭份市公所表示，規劃設計案已結標發包，預計於明年中旬前完成，重新擦亮頭份市門面。