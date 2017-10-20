〈北部〉竹市中正市場傳將歇業 市府：營運正常

2017-10-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕兩年多前風光開幕的新竹市首座BOT（興建、營運、移轉）市場—中正市場傳出營運不佳、人潮冷清，恐將停止營業；業者與市府產業發展處出面闢謠，強調中正市場營運一切正常，未來還會透過一連串促銷活動吸引人潮，讓菜籃族習慣前往購物。

市府產業發展處市場管理科科長尤瑋鍾說，中正市場業者與市府在民國一○二年簽約，是新竹市第一座BOT市場，特許時間為卅年，經兩年興建，一○四年七月開幕營運，有一百多個攤位，每年需付給市府的固定權利金及土地租金約一千萬元，經市府進行營運績效評估，有七十分以上的合格分數，目前營運狀況正常。

不過，有菜籃族聽說中正市場因生鮮攤位生意不佳、人潮冷清，恐吹熄燈號，擔心以後買菜又要換地方。

還有攤商在網路爆料，指攤位租金有問題等，並抱怨沒有辦促銷活動，人潮無法聚集。

業者：將辦促銷活動

對此，業者強調這是網路謠言，中正市場的營運狀況一切正常，市場為長期營運，部分空間規劃為展場，但都屬百貨及零售營運中的一環；有關攤位租金問題也是打擊業者的片面之詞，會再與攤商溝通。

尤瑋鍾說，中正市場過去是傳統老市場，BOT後可能附近居民採購習慣還未建立，業者將辦理促銷活動提振買氣；對於展場櫃位空間的規劃，市府尊重其營運策略，若有攤商權益受損，也會介入了解。