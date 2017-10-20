〈北部〉重機車陣中飆116公里？ 警︰快速穿梭

〔記者謝武雄／桃園報導〕湯姓機車騎士今年九月十九日八點十七分騎著DUCATI 696重機，行經龍潭區福龍路二段時，被測速器拍到時速一一六公里，他質疑福龍路是龍潭科技園區上、下班必經道路，前後車輛很多、根本沒有競速的環境，且前方距離不到十公尺就有老婦人騎機車，還有休旅車、水泥車擋在前面，破百車速肯定會撞到前方車輛；不過，警方調閱錄影資料發現，DUCATI機車是在車陣中快速穿梭，才會被拍到超速，認定違規屬實。
市議員劉茂群昨天在警察局工作報告時出示罰單表示，當地時速限制五十公里，湯姓車主騎到一一六公里，超速六十六公里，未來會被罰款八千元及吊照，但從違規取締的照片來看，前方有休旅車、水泥車等車輛擋在前面，DUCATI機車的車速如果超過百公里，當下早就發生車禍了，懷疑警方開罰依據有問題。
警察局交通大隊長李建民說，當時員警使用的是手持式雷射測速器兼具錄影功能，調閱錄影設備發現，DUCATI機車是突然衝出，隨後又揚長而去，應該是在車陣中穿梭，才會被測速器拍到。
湯姓車主則表示，機車加速從零到一百公里大約要十秒鐘，且這款機車沒有ABS防鎖死煞車系統，在通勤道路飆車根本就是玩命，說他騎到五、六十公里還勉強可以接受，但硬要說騎到一一六公里，是絕對不可能的事。