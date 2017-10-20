〈北部〉全運會明開幕 宜蘭地景意象為主軸

2017-10-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會明晚在宜蘭運動公園田徑場開幕，總統蔡英文、行政院長賴清德將出席盛會，開幕活動以宜蘭山、海、平原地景意象為主軸，讓全國看見宜蘭。

明天上午九點起，宜蘭運動公園舉辦國軍「全民國防SHOW」，為全運會暖場，有裝甲車試乘、火砲射擊試拉體驗、儀隊操槍、神龍小組高空跳傘、綜合格鬥、特戰戰技，下午四點半開始，選手進場，開幕式在晚上七點登場。

宜蘭運動公園田徑場可容納一萬兩千多人，開幕典禮期間憑券進場，明天中午十二點發放一千張入場券，可到宜運田徑場南一門外領取，每人限領兩張，發完為止。無法入場的民眾，也可透過電視或體育館前大螢幕觀禮，至於國軍的相關展演，則將於開幕隔天撤除。

本屆全運會開幕典禮，由山、海、平原地景意象貫串，山象徵龜山島、雪山山脈，兩「山」之間就是富饒的蘭陽平原，大海帶給宜蘭豐富漁獲與宜人氣候，平原地景象徵為全運會付出及表演的所有人，代表宜蘭這塊土地豐富文化、歷史內涵，更凸顯宜蘭人熱情活力。

全運會聖火由宜蘭縣籍體操選手「吊環王子」陳智郁、綽號「玉兔女神」長跑選手游雅君擔任火炬手共同點燃，縣籍藝人亂彈阿翔、台灣特技團、蘭陽戲劇團、蘭陽舞蹈團也受邀演出。

開幕式結束後，縣府與宜蘭市公所訂於明晚八點在宜運田徑場合辦全運會宜蘭之夜，安排知名歌手盧廣仲、徐佳瑩演出，希望為開幕活動營造另一個高潮。

本屆全運會明晚開幕，二十六日閉幕，為期六天，縣府估計各縣市選手及隊職員共有一萬多人造訪宜蘭，這是民國八十一年區運會（全運會前身），相隔二十五年後，宜蘭縣二度主辦全運會。