〈北部〉七星潭直達武嶺 592車友今挑戰

2017-10-20

平地到高山 全程105公里

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「二○一七台灣自行車登山王挑戰賽」今天清晨六時登場，共有來自卅二國、五百九十二名車友挑戰騎乘自行車，自花蓮七星潭直達海拔三千兩百七十五公尺高的武嶺，全程一○五公里賽道將分階段進行交通管制，警方呼籲熱情民眾切勿「亂入」，避免影響人車安全。

今年邁入第六屆的台灣自行車登山王挑戰賽，曾被國際車友譽為「地表最艱難的自行車爬山賽段」，但因從海拔零公尺的花蓮七星潭海岸，一路穿越太魯閣峽谷，直達合歡山最高點武嶺，沿途壯麗景緻，仍吸引每年上百名職業級選手參賽。

分階段交管 民眾勿「亂入」

新城警分局今天將投入五十二名警力，進行長達一○五公里賽道的交通管制，根據往年經驗，許多民眾常會「亂入」賽道拍照或直接穿越馬路，迫使選手必須煞車躲避，除造成雙方危險，更會破壞選手節奏，影響成績。

因活動路段為單、雙車道交輟，警方為維護選手騎乘安全，必須全線分階段交管，七星潭聯外高架橋至新城鄉民有街，管制時間為上午五時卅分至七時許；舊台九線太魯閣大橋北端至錦文橋北端管制時間則是上午六時至七時卅分。

另在台八線太魯閣閣口至天祥管制時間為上午六時卅分至八時，天祥至大禹嶺管制時間是七時至十二時；台十四甲線大禹嶺至合歡山遊客中心於上午八時卅分至十二時管制；南投境內台十四甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間為上午九時至十時卅分。

今年賽事計有來自全球五百九十二名車友參賽，體驗這條由法國知名自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一，和環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。

交通部觀光局副局長陳淑慧說，今年除參加人數創新高外，外籍車友人數也首度超越台灣籍車手，並希望選手在挑戰自我體能、爭取佳績的同時，也能盡情享受台灣從平地到高山的景觀之美。