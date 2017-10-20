〈北部〉竹北鳳山溪染白 疑東華合纖闖禍

2017-10-20

沈澱池故障 環局已採樣送驗

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹北市鳳山溪昨天染成一片白色，民眾懷疑是不肖業者偷排廢水；縣府環保局表示，經現勘，研判是東華合纖的沈澱池設備故障，造成廢水處理不完全即排出，放流水恐已超過標準，已採集水樣送驗，並命業者暫停排放廢水。

暫停排放 可處兩千萬以下罰鍰

環保局副局長羅仕臣表示，昨天上午接獲民眾通報竹北市鳳山溪大橋附近鳳山溪，溪水變成一片白色。稽查人員前往察看，發現溪面確實飄浮一些白色懸浮物，循線到毗鄰的東華合纖公司，確認該公司仍有些許排放物，與溪中白色懸浮物相符；業者坦承沈澱池的設備故障，正緊急維修中。環保局當場要求暫停排放廢水，避免廢水處理不完全即排出，直到改善完成並複查合格才可恢復排放。

環保局初步研判，東華合纖的放流水恐已超過標準，依水污染防治法規定，可處六萬元以上，兩千萬元以下罰鍰。稽查人員已在鳳山溪和東華合纖的沈澱池採集水樣送驗，將依檢驗的結果處分。

中興河道工程 保留老柱綠美化

此外，新竹縣竹東鎮公所最近辦理中興河道開蓋及沿岸綠美化工程，拆除加蓋在河上的信義停車場後，六根水泥柱卻留在河床上，引發議論。

鎮公所表示，這六根柱子至少有卅年歷史，將保留，栽植藤類植物「爬牆虎」綠化，下方架投射燈做光雕，打造新亮點。

鎮公所強調，去年跟今年共花二千四百萬元辦理的中興河道開蓋及沿岸綠美化工程，會把中正路至學前橋約三百公尺的河道、兩岸整理美化，有步道、植栽等，供民眾散步休憩。