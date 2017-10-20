〈北部〉風災過4年 卓蘭140縣道白布帆段通車

2017-10-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮一四○縣道，為大安溪河堤共構道路，是卓蘭鎮內灣里、白布帆與泰安鄉士林、象鼻及梅園村等地區，仰賴的聯外道路，更是當地農產外輸的經濟命脈，但約卅二到卅三公里白布帆路段，於四年前因蘇力颱風洪水沖毀，後來先以便道替代，但顛簸難行讓民眾叫苦，歷經四年等待，道路修復工程終於完工，昨天開放通車。

一四○縣道白布帆段損壞後，影響地方聯外交通，雖有便道替代，但搭設在遭破壞的堤防上，宛如「跳動路面」，引發用路人不滿，加上久久不見重建，多年來，只要遇豪大雨，居民就提心吊膽，憂心洪水越堤，警方也設置監視系統監控水情。

聯外要道修復 農民鬆一口氣

加上一四○縣道也是卓蘭鎮內灣里、白布帆與泰安鄉士林、象鼻及梅園村等地區的主要聯外道路，而這些地區主要以栽種水果維生，交通不便，也使得苗栗縣政府飽受農友批評。

縣府工務處工程科長黃仁霖說，工程主辦單位水利署第三河川局考量原有堤防太靠近大安溪，影響河川水道流通，容易導致土石堵塞河道，所以造成白布帆段，於一○二年七月間，因蘇力颱風洪水沖刷，導致地基流失。

黃仁霖指出，中央為審慎規劃復建工程，將「大安溪白布帆堤防」治理計畫線，重新檢討與修正堤防，將堤防道路方向內縮約卅公尺，讓溪流能順著地形往下流，而非將堤防硬生生地擋在河道上。

黃仁霖表示，修改定案之後，第三河川局於去年一月動工重建，於今年三月完工後，縣府接手展開修復道路，工程長度九百五十公尺，道路寬度（含兩側邊溝）約十三至十四‧六公尺，採雙向二車道設計，並設置路燈廿一盞，總經費約兩千一百萬，於昨天開放通車，方便鄉親交通往來。