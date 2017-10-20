〈北部〉通訊軟體 議員︰淪援交天堂

2017-10-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕警察局昨天在市議會進行工作報告，校園毒品、簽賭、援交成為議員質詢的熱門話題，市議員楊朝偉還拿通訊軟體的援交資料，詢問局長黎文明：「是否了解『學生茶』、『越南茶』等援交術語？在通訊軟體中已經是氾濫的程度了。」市議員舒翠玲則認為，汽車賓館已經成為毒趴天堂，竟有汽車賓館兩年被抓毒五十九次，平均十二天就被抓一次，建議市府應建立機制，只要抓毒超過一定次數就直接吊照。

楊朝偉表示，現在學生幾乎是人手一支手機，加上網路軟體十分發達，通訊軟體的簡訊因為不要錢，幾乎成為「援交天堂」，青少年很容易陷入其中，或是被有心人士利用以身體換取金錢；市議員呂林小鳳、黃景熙、徐玉樹，另針對校園毒品、簽賭問題提出質詢，尤其是校園簽賭風氣盛行，往往只要一百元就能下注。

舒翠玲也表示，汽車賓館成為毒趴天堂，擔心未來教官退出校園後，會讓學校呈現真空狀況，屆時毒品、簽賭、援交將一發不可收拾。

少年隊長韓仁盛表示，對於校園毒品、援交、簽賭等問題，除與教育單位合作進入校園宣導，也定期與教育部桃園市學生校外生活輔導會（校外會）開會研究對策，至於教官退出校園部分，校外會已進行校安人員培訓，未來教官退出校園後，校安人員隨時可填補空缺。

刑大︰派員受訓 加強犯罪偵查

至於汽車賓館抓毒超過一定次數就吊照問題，黎文明表示，會在全國防毒會議中提出，建議中央修訂相關法令；刑事警察大隊長蕭欽杰表示，刑大已派員到刑事局受訓，學習各項手機通訊軟體破解方式，未來會加強手機通訊軟體的犯罪偵查。