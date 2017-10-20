〈北部〉110報案電話 逾半是無效案件

2017-10-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市一一○報案電話一年約六十多萬件，無效案件就占了約五十六％，其中不乏精神異常、騷擾及酒醉電話，警察局昨天在市議會進行工作報告，市議員謝彰文表示，一一○報案電話遭濫用情形嚴重，要求市警局解決此類問題，降低員警的負擔；警察局長黎文明回應，去年修法後亂打一一○電話已有法源可開罰，可拘留三天或處以一萬二千元以下罰款，日後如有勸導不聽的情況就會開罰。

騷擾、醉酒、精神異常約13％

謝彰文表示，桃園市一一○報案件數逐年增加，從二○一四年六十二萬六九五七件，到二○一五年六十五萬九九○六件、二○一六年六十六萬○九四一件，今年一月至八月則是四十五萬三七七○件，統計從二○一四年到今年八月，一一○受理報案量總共有二四○萬一五七四件，其中，無效報案一三四萬九五○三件，占全數案件數約五十六％，平均每兩通報案電話就有一通是無效報案，顯示一一○報案電話遭濫用程度非常嚴重。

謝彰文表示，以二○一六年的報案件數來分析，無效報案件數裡重複報案占四十％、線路突然中斷三十一．六％、諮詢服務十四．八％、精神異常八．七％、騷擾電話三．六％、酒醉民眾一．三％，而值得一提的是，騷擾電話部分，今年一月至八月的件數，比去年一月到八月數量成長二倍以上。

謝彰文表示，目前一一○專線有十八位員警，分成三班、每班六人提供廿四小時服務，以去年為例，平均每月受理報案量為五萬五○七八件，每天受理案量為一八三六件；另，精神異常、騷擾及酒醉等電話，每天就有一三八通，對員警來說是個很沉重的負擔。

警察局長：如勸導不聽 將開罰

黎文明說，「社會秩序維護法部分條文修正案」於去年六月公布實施，明訂無故撥打一一○報案專線，經勸阻不聽者可拘留三天或一萬二千元以下罰款，日後會透過不同管道加強宣導，呼籲民眾不要濫用一一○報案電話，如有勸導不聽的情況就會祭出開罰手段，達到警告的目的；有許多民眾對於開罰表示支持，但也質疑「所謂濫用的標準、範圍為何」，警方應該要訂定明確的規範。