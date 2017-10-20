〈中部〉辦直播公聽會 興大附中公民課好酷

2017-10-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應即將上路的一○八課綱，國立興大附中開辦多元選修課程，其中本學年的公民科，是由教師群共同研發、授課的「理想國的公民行動」，師生共同討論課程，十九日更舉辦公聽會，由學生模擬各角色進行討論，更進行臉書直播，讓學生有臨場感。

國立興大附中自九十六學年度起，即針對高一學生開辦各種具特色的「多元選修」課程，今年為因應即將上路的一○八課綱，學校更將「多元選修」課程從高一擴大推廣到高二。

其中公民科教師群更共同研發、授課「理想國的公民行動」，授課老師黃馨儀表示，在前六週的課程中，指導學生進行資料蒐集、文章分析與分組報告等活動。

昨天以公聽會方式，由學生分別扮演「政府」、「學生」、「父母」、「學校老師」、「補習班業者」及「鄉民」六種角色，並由代表「政府」的組別負責安排公聽會的流程、主持以及引言、結論。

更特殊的是，昨天的公聽會同時在FB進行直播，讓學生透過直播，感受到現場有觀眾聆聽的臨場感，又不會出現若是真正安排民眾到現場聆聽會太緊張的問題。

興大附中表示，透過這樣的課程安排，要培養出學生的邏輯力、閱讀力與表達力，下一個單元的課程，將以更進階的「辯論會」做為成果發表目標。

學生們表示，大部分的課程都是以老師引導、小組討論方式進行，雖然每節課都像是在「燒腦」，卻完全不無聊，根本不會想睡覺！