〈中部〉觀光工廠聯手 成立產業故事館協會

2017-10-20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市十九家觀光工廠、體驗店家、文化館及博物館，共同成立台中市產業故事館發展協會，十九日在市政府舉行發表會，希望藉由協會串聯觀光產業，讓民眾感受不一樣的人文風情，並為業界創造更多觀光商機。

經發局長呂曜志表示，每家觀光工廠的產品及故事都有很深的底蘊，但未來發展不是只有產品，還有服務創新，應做到精緻化、客製化，且呈現方式可以很多元，讓客人在觀光工廠能夠停留不只一小時，可拉長到一天，甚至是住宿，而且願意一來再來。

迎接花博推文創好物

台中市產業故事館發展協會理事長許立昇指出，產業讓人覺得硬邦邦的，轉型為觀光工廠、博物館後，加入生活美學、人文創意，並與在地連結，吸引民眾前往體驗，而成立協會最大用意是，共同推展台中市觀光，尤其明年台中將舉辦世界花卉博覽會，將是推展各廠商產業故事館的最好機會，因此協會各會員也準備花博伴手禮與文創好物，還有相關配套體驗活動，可讓國內外觀光客深度體驗台中文化產業。

規劃主題旅遊行程

該協會也根據觀光遊樂、親子同樂、美食饗宴等主題，規劃半日微旅行、一日輕旅行、二日深旅行等行程，民眾除了可以參觀各觀光工廠，還能暢遊彩虹眷村、高美濕地、一中街等知名景點。