〈中部〉廚餘桶變垃圾桶 南投「鄰長廚餘站」做不下去

2017-10-20

民眾缺乏公德心 老鄰長難過

〔記者謝介裕／南投報導〕好心被雷親！家家戶戶都有廚餘，但都不願與廚餘桶為鄰，南投市嘉和里第三鄰鄰長陳芳魁，好心在住家前空地擺了兩個廚餘桶，提供社區民眾倒廚餘，卻遭人亂丟垃圾，甚至還曾出現鼠、貓等動物屍體，反而淪為社區髒亂點，美意遭嚴重扭曲，令他相當難過，昨天對外宣布，三個月內，民眾缺乏公德心的問題仍無改善，「鄰長廚餘站」便將撤除。

廚餘易散發惡臭味，天氣愈熱、臭味愈快出現，加上廚餘桶清洗也須費一番功夫，以致許多民眾索性將廚餘當作一般垃圾丟棄，造成垃圾分類不夠落實，徒增清潔隊員工作量。

陳芳魁：3個月未改善將撤除

陳芳魁指出，兩年前，他與養豬業者合作，在住家前空地設置「鄰長廚餘站」，提供業者豬隻餿水之餘，也讓社區民眾不用再為廚餘處理問題傷腦筋，但廚餘桶竟淪為垃圾桶，經常遭民眾丟棄飲料瓶罐、塑膠袋，甚至也曾發現鼠、貓等動物屍體，害他每天都須耗費許多時間清理桶中廚餘以外的雜物。

其次，廚餘站位於嘉和國小及南崗國中附近，許多學生上下課都會經過，民眾缺乏公德心的作為，豈不成了負面教材，因此萌生撤站的念頭。

陳芳魁昨還特地在廚餘站張貼「留一點公德心、以後會出好子孫」等標語，希望大家能為維護優質居家環境盡分心力，但強調，若仍喚不回大家的公德心，也只能讓「鄰長廚餘站」走入歷史﹗

環局：偷倒垃圾者 可開罰

針對「鄰長廚餘站」問題，縣府環保局說，只要能揪出偷倒垃圾的人，該局便可依違反廢棄物清理法，處新台幣一千二百元至六千元不等罰鍰。