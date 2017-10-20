〈中部〉日月潭花火秀 明天絢爛登場

2017-10-20

連續3個週六夜晚施放煙火

〔記者劉濱銓／南投報導〕邁入第十週年的日月潭花火音樂嘉年華開跑，首場煙火施放將於廿一日登場，連續三個週六夜晚都有絢爛煙火秀，而除了活動現場可欣賞煙火外，不想人擠人的遊客，則可考慮前往周邊景點，欣賞不同視角的煙火之美，今年首度重啟夜航行程，近距離體驗潭面煙火的震撼。

今年重啟夜航 可近距離體驗

日月潭風景區管理處（簡稱日管處）表示，明天在水社中興停車場展開的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，除主場地外，因煙火施放就在龍鳳宮前水域，在龍鳳宮與周邊的水社壩，都能欣賞到煙火，尤其今年煙火還首創「日、月」造型，以及高空瀑布效果，將掀起系列活動第一波高潮。

廿八日則在伊達邵碼頭舉辦「馨台灣‧心曦望」慈善花火音樂會，煙火施放則在碼頭前方水域，置身碼頭就能飽覽全景，而在鄰近的日月潭纜車站也可欣賞到，潭區的文武廟雖然距離施放點較遠，但在制高點仍可觀看到。

壓軸登場則是十一月四日在向山遊客中心的花火音樂會，煙火施放在向山前方水域，遊客在水社壩，或周邊步道都可欣賞到，呼籲遊客夜間欣賞煙火，應注意場地與人身安全。

潭區飯店群如日月潭大飯店，可欣賞到水社場煙火，伊達邵場則是碼頭後方的飯店，以及雲品酒店的雲月舫都能看見，向山場則是馥麗飯店與涵碧半島上的飯店，屆時在附近的遊客可多加留意。而配合花火節，今年首度重啟的夜航活動，遊湖動線遍及水社、伊達邵、向山等煙火場地，搭船賞煙火將是今年活動一大特色。

另外，潭區周邊的遊樂園如九族文化村，也在花火節十一月十二日結束前，推出上網下載優惠券享入園折扣，票價從八百五十元降為六百五十元，盼讓遊客白天遊九族，晚上賞煙火。