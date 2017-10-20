〈中部〉15童扮神仙 朴子走秀刺繡美

2017-10-20

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市是我國傳統刺繡工藝重鎮，但近年來刺繡產業受工資高漲等因素影響，轉往中國製造或採電繡，嘉縣刺繡文化學會與朴子市公所為重現傳統繡法，邀十位刺繡師手工縫製十五套幼童神仙服飾，呈現二十一種刺繡技法，明天在朴子刺繡文化館由學童穿上走秀，現場也為朴子水道頭刺繡畫揭幕，讓民眾欣賞、瞭解刺繡工藝文化。

刺繡文化成果展從明天展至十二月十日，明早九點開幕重頭戲由幼童穿神仙服飾走秀，呈現平針繡、回針繡、鎖針繡、毛邊繡、結粒繡、絞線繡、羽毛繡、飛形繡、羊齒繡、玉針繡、編籃繡、釘線繡、鎖鏈繡、捲線繡、輪廓繡、長短繡、緞面繡、四角豆、三角豆及鋼索繡技法，其中一件衣物則採電繡，可讓民眾比較差異。

天主教曉明幼兒園園長洪麗莉說，讓孩子熟悉在地的建築、文化及宗教，從中培養愛家鄉的觀念很重要，學童將打扮成媽祖、順風耳、千里眼、濟公、土地公、三太子及八仙等神仙走秀，師生們還製作木馬、拂塵等道具搭配，讓走秀更精彩。

刺繡師傅趙素卿說，神仙衣飾上的圖案如濟公的補丁、藍采和身上的花草等各有繡法；嘉縣刺繡文化學會請刺繡師一展手工技法，在走秀過程中介紹給男女老少，具傳承意義，詳洽05-3660985。