〈中部〉西螺文昌國小 班班有冷氣、空氣清淨機

2017-10-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為讓學生有更好的學習環境，西螺文昌國小繼去年全校各班裝設空氣清淨機，今年班班再裝冷氣，校長梁博雍指出，裝設前先做家長意見調查，全校超過六成家長贊成才裝，裝設、電費都是使用者付費。

今年夏天爆熱，有民眾網路平台提案，建議全國國中小學安裝冷氣引起熱烈討論，提案前文昌國小已著手全校冷氣機安裝工作，每間教室分別裝兩台三．三噸的冷氣機，已全部裝設完成。

梁博雍表示，學校位在濁水溪南岸，秋冬時空污情況嚴重，空氣清淨機是為了改善室內空氣品質，這幾年夏天酷熱，許多老師發現天氣太熱孩子上課明顯較心浮氣躁，才提案裝冷氣。

梁博雍指出，空氣清淨機費用是雲林縣府補助，裝冷氣的費用則是向在學的學生家長募款，校方針對全校家長做調查後，再依小朋友的年級不同收取不一樣的費用，裝置費、維護費一年約需八百元。

電費方面，各班都有獨立電錶，學生一學期收費二百元，校方再把各班費用存在專屬的儲值卡，學生每天都可透過班上的電錶了解吹多久冷氣、花多少電費、儲值卡餘額，讓學生學到理財觀念。

有學生開心說，「吹冷氣上課好舒服」，還有學生則說，「上課不用一邊搧風一邊擦汗，真好」。老師表示，吹冷氣後小朋友的專注力變好，午休時睡得著，午餐胃口也變好。