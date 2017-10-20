〈中部〉播二輪片35年 嘉市新榮戲院求售

2017-10-20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市唯一一家二輪片戲院新榮戲院，昨天突然掛出求售布條，擁有卅五年歷史的老戲院可能就此熄燈，讓戲迷相當不捨；現年高齡八十八歲的戲院老闆江金富每天仍會到戲院巡巡看看，他曾表達「年紀大了，不想再那麼累了」，希望有人接手經營戲院。

嘉市唯一 88歲老闆天天來巡

老戲院求售消息一出，在網路社群引發討論，台灣圖書室文化協會常務理事郭盈良甫完成《嘉義市老戲院踏查誌》編輯，即將於下個月出版，他聞訊趕至戲院關心；江金富的媳婦說，戲院會經營到賣出為止，若沒人買，會繼續做，但是不知道會做到什麼時候。

目前嘉市電影院，除了專門播放二輪片的新榮戲院，老牌首輪片「嘉年華影城」、連鎖「秀泰嘉義影城」前年開幕，「in89豪華嘉義影城」預計最快明年開幕，業界分析是大環境經濟不景氣及新影城陸續開張等衝擊，讓新榮戲院風光不再。

郭盈良說，新榮戲院民國七十一年開業以來，以播放二輪片為主，現有三個放映廳，根據江金富兒子江濱源說法，嘉義的觀眾比較喜歡看動作片和科幻片，但他本身喜歡觀看文藝片，因此會將叫座的熱門電影與叫好的文藝電影混搭放映，所以新榮雖是二輪戲院，所放映的電影常獲得觀眾極高的評價。

四年前，為符合數位化影音時代的潮流，新榮戲院不惜斥資重新裝修，打造五聲道立體音響及添購數位電影放映機，讓觀眾也能享受有如首輪戲院般高品質的聲光效果，江金富則將除役的兩部有卅年歷史的三十五釐米放映機送給市文化局典藏，充分展現戲院文化人的惜物情懷。新榮戲院將整棟出售，包括地坪二二四．五坪及地上物、地下室、戲院設備等。