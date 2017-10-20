〈中部〉不滿砂石車上道 國姓要求便道延伸

2017-10-20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣北港溪上游今年疏浚工程頻繁，縣府計劃十二月起再外運砂石卅五萬立方公尺，昨進行砂石車便道與平面道路銜接點會勘，國姓鄉長丘埔生堅持便道必須向下延伸，才能避開柑林村周邊道路，維護居民安全與生活品質，若縣府無法體恤民意，陳情抗議勢必再起。

若無法延伸 居民將再抗議

南投縣砂石疏浚紛擾不斷，國姓鄉北港溪沿岸六村居民，不滿仁愛鄉公所疏浚砂石車行駛台廿一線、投一三三線平面道路，上月才由鄉長丘埔生帶頭抗議，縣府工務處也計劃從十二月起至明年五月外運卅五萬立方公尺砂石，再度引起國姓鄉親疑慮。

縣府與包商允租地闢車道

工務處昨派員進行砂石車便道會勘，鄉長丘埔生、柑林村長許淑鐄及多位村民到場關切，丘埔生認為，原本的砂石車便道於投一三三線國姓橋前銜接，大量砂石車會影響柑林村民出入安全及生活品質，地方要求便道向下延伸至台十四線柑林隧道前，縣府與包商也從善如流，租用土地新闢便道讓砂石車進出。

但舊疏浚工程將於十一月底結束，新工程將於十二月開始，縣府應設法再延長私有土地租期，讓砂石車在不行駛平面道路的情形下，順利將卅五萬立方公尺的砂石外運。

丘埔生指出，國姓鄉親都很反對砂石車行駛平面道路，若縣府無法體恤民意，未來影響交通安全，甚至造成傷亡，抗議勢必再起。

縣府工務處則表示，目前將請原先的包商與地主協商是否同意土地繼續轉租供疏浚使用，便道向下延伸也是地方共識，將設法讓鄉親滿意。