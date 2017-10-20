〈中部〉荒廢12年 彰市地標喬友大廈重修活化

2017-10-20

盼為老化火車站商圈 注入新活

〔記者湯世名／彰化報導〕浴火重生！彰化市重要地標喬友大廈，因管理不善與遭祝融，形同超大廢墟，在荒廢十二年後，大廈所有權人組管委會展開重修活化自救，不僅地下一樓美食街已展開招商，五樓、七至九樓更都已陸續完成整修，規劃為主題與景觀旅館，展現強大決心，期能從昔日廢墟翻身成金雞母，更為老化的彰化火車站商圈，注入新的活力與希望。

地下一樓美食街 已展開招商

矗立在彰化市火車站前的喬友大廈，在八十二年開幕時，這棟地下三樓、地上十五樓的建物，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標，不料，由於管理問題與遭受祝融，業者陸續撤出，喬友大廈不再耀眼，最後僅剩一樓在營業，被譏為廢墟，堪稱是彰化市民心中的痛。

5樓、7至9樓已陸續完成整修

彰化縣民蔡進峰三年前經過喬友大廈，看到大廈荒廢多年，覺得相當可惜，決定買下大廈七至九樓，經他邀集，民眾洪詩蘋也買下大廈五樓，並組成有十多名成員的管委會，由他與洪分別擔任正、副主委，今年管委會在大樓外掛起「租、售」布條，水電開始運作，經台中市結構工程技師公會針對結構梁柱檢測也確認無安全疑慮，相關樓層開始整修，齊心合力展開活化。

管委會主委：盼重振昔日繁華

蔡進峰指出，地下一樓將作為特色美食街，地下二、三樓為停車場，他自己則把七至九樓規劃成景觀旅館、文創餐廳等用途，市區扇形車庫、大佛映入眼簾，絕對有賣點；洪詩蘋則把五樓規劃為主題旅館，希望能重新注入活力。相關樓層也將規劃為親子遊樂場、餐廳與月子中心，管委會對重振喬友大廈昔日名聲與繁華充滿信心。

彰市長：樂觀其成 帶動繁榮

昨天前往喬友大廈各樓層勘查的彰化市長邱建富，對於管委會的用心表示肯定，他並期望大廈地下一樓美食街未來能進駐各種特色小吃，相關樓層也都能活化成功，對於整棟大樓浴火重生相當樂觀，相信不僅能從昔日廢墟翻身成金雞母，更能帶動彰化火車站商圈及整個市區的繁榮。