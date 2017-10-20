〈中部〉（雲林）斜紋夜盜蟲吃很大 番茄、地瓜葉也受損

2017-10-20

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林花生遭斜紋夜盜蟲啃食災情擴大，元長、土庫的花生、番茄、地瓜葉等也傳出受災嚴重，甚至連溫室也被斜紋夜盜蟲入侵，蔡姓農民無奈說，溫室內不能噴藥現在每天忙著抓蟲。

元長、土庫也受災 還入侵溫室

斜紋夜盜蟲危害有加劇情況，縣府昨啟動緊急防治機制，動支二百四十萬元補助農民噴藥除蟲，每公頃補助農民五百元（藥價三分之一）購買化學藥劑；另針對生物防治部分，已積極向中央防檢局爭取性費洛蒙誘引劑及誘蟲盒補助經費，不足部分縣府會自行籌措經費支應，農友可向所在地農會申請，儘速完成噴藥及完成誘蟲裝置，降低蟲害。

休耕農田種綠肥 易為繁衍溫床

另由於種植綠肥休耕農田，因缺乏管理，可能成為斜紋夜盜蟲繁衍溫床，已請蟲害最嚴重的東勢鄉公所，通知轄內種植綠肥作物農民，馬上進行翻埋滅蟲作業，其他鄉鎮若有必要，也會請農民耕鋤綠肥。雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，斜紋夜蛾白天休息，晚上出來飛舞，只要看到路燈有蟲在飛，風險就到，農民千萬不能掉以輕心。

晚上路燈有飛蟲 就要注意了

雲林縣動植物防疫所人員昨天到元長、土庫等地巡視，花生田一樣遭到斜紋夜盜蟲啃食嚴重，有的整株葉子都被啃光只剩莖幹，農民無奈指著作物說，「你們看，葉子都沒了，今年又要減收很多！」

不只花生受災，昨天也傳出地瓜、番茄、包心白菜等作物遭蟲害，元長李姓農民的地瓜田枯了一大片，查看後發現也是遭到斜紋夜盜蟲啃食。另一位蔡姓農民的溫室淪陷，番茄、小黃瓜的葉子都遭啃食，農民說，溫室裡不噴藥，這幾天每天徒手抓蟲。

農民表示，八、九年前沿海地區也傳出斜紋夜盜蟲危機，這幾年只有零星災情，今年情況特別嚴重，可能與之前久旱未雨，提供良好生長環境有關，現在只能靠藥物防治降低損失。