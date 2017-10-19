〈南部〉砸千萬改善 前鎮河變好美

2017-10-19

木棧道老舊 更新結構

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局斥資一千多萬元，改善前鎮河木棧道老舊，並針對鎮昌一巷一帶低窪易淹水，辦理抽水站工程，近來已完工啟用，整體景觀煥然一新，也提升社區防洪能力，讓河岸遊憩空間更安全。

設置簡易抽水站防洪

前鎮河於鎮興橋屬於港區感潮範圍，原有欄杆及木棧道設施易受潮腐蝕，有民眾漫步木棧道，因老舊不平整，導致跌倒受傷，水利局為提供民眾優質休閒環境，將木棧道欄杆及底部鋼構支撐全數除鏽、重新上漆，並將部分結構更新。

水利局另將木棧道由原木材質，改為耐久性較佳的塑木材質，增設Ｃ型鋼以穩固木棧道，提升整體木棧道安全性，並延長使用年限，明年將持續執行北岸鎮東三街至興旺路的設施修繕工程。

此外，前鎮河旁鎮昌一巷一帶地勢低窪，且受前鎮河水位影響，於豪大雨或漲潮時，無法排入前鎮河，易造成地區淹水，今年編列四百二十萬元，在鎮昌一巷與鎮興街六十二巷口，設置一座簡易式抽水站。

水利局指出，該抽水站可於洪峰水位時，自動關閉閘門，啟動抽水泵浦強制抽水，加強當地排水系統的防洪能力，解決豪大雨造成淹水情形，確保地方居民生命財產安全。

局長蔡長展說，木棧道及抽水站建設完成後，讓前鎮河沿岸有更優質人行空間，串連近年來闢建沿岸休閒綠帶空間，徹底擺脫惡臭之名，民眾沿著兩岸步道，欣賞魚群洄游美麗的水岸風情。