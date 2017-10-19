〈南部〉雲嘉南古蹟巡禮 免費玩4旅遊路線

2017-10-19

〔記者楊金城／麻豆報導〕發展雲嘉南文化「觀光財」，行政院雲嘉南區聯合服務中心、文化部文化資產局、台灣首府大學推出雲嘉南四條古蹟旅遊路線，十月廿二日起舉辦雲嘉南古蹟巡禮活動，帶領遊客親自走訪一趟，提供午餐，全程免費，報名要快。

十一月五日為台南孔廟巡禮

四條（六梯次）古蹟巡禮活動有，十月廿二日雲林西螺北港巡禮、十月廿八日北港笨港嘉義城隍廟巡禮（有兩梯次）、十月廿九日嘉義舊監獄巡禮（有兩梯次）、十一月五日學甲慈濟宮台南孔廟巡禮。

民眾可上雲嘉南聯合服務中心、台首大官網連結古蹟巡禮專屬網頁或洽詢台首大06-5718888#772報名，每梯次名額八十人。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉說，雲嘉南是台灣最早開發地區，古蹟文化最多，具地方獨特性，委託台灣首府大學調查雲嘉南古蹟和鄰近觀光資源，規劃四條古蹟旅遊路線對外推薦，帶領遊客巡禮走訪古蹟與特色景點，希望帶動雲嘉南古蹟文化觀光，帶來人潮也帶來錢潮。

文化部文化資產局文化資產保存中心主任李麗芳表示，雲嘉南文化資產活化發展計畫推動文化觀光，希望透過台灣文化古蹟與傳統工藝之美，吸引國內、外旅客到雲嘉南深度旅遊。台首大校長許光華說，結合文化觀光、旅遊和產業，就能產生價值（觀光財），「錢」景可期。