〈南部〉延宕10年 新台17線北段11月動工

2017-10-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕延宕十年的新台十七線，確定十一月將由北段先動工，預定民國一○八年完工，南段因部分路線穿越海軍軍區，還需與軍方進一步商議，海軍精神堡壘與海軍故事館兩處場域，初步確認不會受影響。

長2.1公里 預定108年完工

舊台十七線北段穿越左營、楠梓舊社區，近年因南二高環線終點交流道，及高鐵、高捷營運後，導致翠華路（舊台十七線其中一段）車流量暴增，又因路幅較彎曲狹窄，動輒出現交通壅塞場景。

除了交通問題，加上左營眷村遷村改建後，預計將增加五萬人口，導致闢建新台十七線出現急迫性，也讓地方開始關切其進度。

新台十七線全長七．六公里，為四十米道路，早在民國九十七年都市計畫即通過，但牴觸左營海軍八個營區部分用地，一直未獲軍方同意，延宕近十年。

在立委劉世芳、邱志偉力爭下，中央今年同意先補助新台十七線北段經費（總經費九億元，中央補貼七．五億元）；高市議員李眉蓁、林瑩蓉、李柏毅、高閔琳陸續在議會追蹤進度，工務局長趙建喬明確答詢，北段預定十一月動工。

南段還需與軍方商議

趙建喬說明，北段從橋頭區典昌路至楠梓區德民路，長約二．一公里，規劃分兩期施工，預定民國一○八年完工。

至於南段，因為原始路線規劃經過海軍軍區，還需與軍方進一步商議，但已確認包括海軍精神堡壘、海軍故事館及該區地方信仰中心北極殿，都不會被影響。高閔琳表示，新台十七線沿途不必經過左楠舊部落，能有效分散車流，對橋頭、梓官、彌陀、楠梓、左營等區交通，會有相當幫助。