〈台北都會〉幸福鳥托邦 台北國際賞鳥博覽會週末登場

2017-10-19

〔記者黃建豪／台北報導〕第十九屆台北國際賞鳥博覽會本週末廿一日、廿二日將在關渡自然公園登場，除觀賞野鳥，今年規劃鳥托邦主題區、生態小劇場、賞鳥補給站等六大展區， 盼從鳥的視角觀點呈現因人類的生活行為造成的環境變遷與生存困境，期許民眾重新思考友善生活的解決方案。博覽會期間，關渡自然公園免收門票入場。

活動期間 關渡公園免費入園

動物保護處表示，台灣位於世界八條主要候鳥遷徙路線的東亞路徑上，目前共有六四二種鳥類，其中包含廿七種特有種、五十六種特有亞種，全世界約有十五分之一的鳥種可在台灣觀察到。

台北市野鳥學會指出，今年博覽會以「幸福鳥托邦：人與鳥類的和諧共存」為主題，以野鳥保育觀點規劃，分別有鳥托邦主題區、ＮＧＯ地球村、生態小劇場、自然講堂、野望放映室、賞鳥補給站六大展區，透過多元化的攤位展示、闖關遊戲、ＤＩＹ活動、戲劇演出、講座及影片放映等方式，引領民眾對簡約及綠色生活模式有新的思考。

國外參展攤位部分，則包括日本、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、馬來西亞、柬埔寨等亞洲地區保育團體及生態旅遊公司。

活動時間為廿一日、廿二日上午九時至下午四時卅分，活動期間關渡自然公園免費入園，詳情可查詢：http://birdfair.org.tw。