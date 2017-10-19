〈台北都會〉投票表決 山海樓不登錄歷史建築

2017-10-19

〔記者周彥妤／台北報導〕針對坐落南京中山商圈的「山海樓」，台北市文資審議委員會昨重啟評估是否具文資身分，會中為了究竟是否為「陳茂通邸」，文資提報人與利害關係人各說各話，提供事證沒有交集，審委會罕見採不記名投票表決，決議不登錄為歷史建築。

位於中山區中山北路二段十一巷十六號的山海樓，是獨棟洋房，該基地辦理都更程序已完備，但有民眾今年七月以原屋主是台北本町日進商會負責人小林 惣次郎，向文化局提報具文資價值，都更案因而暫緩。

經文資委員於九月五日勘查，地主現場拿出地籍資料佐證，小林擁有該筆土地時只是一片田，之後轉賣大稻埕乾元行老闆陳茂通，仍是一片土地，不可能是「小林邸」，決議不具文資價值。隨後提報人再改以「陳茂通邸」提報，指該建物一九三三年落成，為大稻埕乾元行老闆陳茂通位於三橋町的宅邸。

提報人之一廖玟淑會中表示，已把新事證交給文化局，指「台灣日日新報」記載，該屋建於一九三三年，九月落成後，陳茂通邀請辜顯榮等人在家宴客，可證實就是陳茂通住宅。

所有權人正大尼龍工業股份有限公司董事長何紀豪則說，原本提報小林宅，又改口稱陳茂通邸，等於「先射箭再畫靶，先提報再找故事」，藐視合法提出正當都更程序，跑了六年的程序，卻因此停擺三個月，造成私有財產受侵害，「也不是容積移轉就能解決」，「提報人是認錯房子」。

委員詹添全表示，陳茂通當年二月九日才拿到土地，九月廿九日落成，七個月蓋好的房子，要提報為建築古蹟，不了解歷史價值何在？此外，用新料的磚瓦佔一半以上，用材也不精緻。

委員郭瓊瑩表示，現在的山海樓比較細緻，庭園也是後面才補建；文資保存與都市更新應當雙贏，提報人有心提供很多資料，但仍可能有專業侷限，若業主有心為了北市的歷史文物盡份心力，也可提供限期時間讓專家研究。

由於缺乏具體共識，審委會罕見採不記名投票表決，不同意登錄歷史建物佔八票，同意者有四票，未達三分之二，決議不登錄歷史建築。