〈台北都會〉俞大維故居 北市決提報國定古蹟中央審查

2017-10-19

〔記者周彥妤、鍾泓良、凌美雪／台北報導〕對於溫州街台大教職員宿舍（俞大維故居）案，台北市文化局昨重啟文資審查。但在審議前一日，文化部發布新聞稿，指案件非同小可，建議北市府先召開公聽會，並經調查研究後再審。北市文化局昨如期舉行，文資委員達成共識，同意該建物具文資價值，決議提報為國定古蹟，交由文化部審查。

文化部︰未經指定市定古蹟 不符文資法

文化部表示，俞大維故居在未經指定為市定古蹟狀況下，卻直接提報國定古蹟，其程序與「文資法」第十七條不符，即成為國定古蹟的要件是需先成為直轄市定，該條文明確，文化部表達遺憾；「文化保存是觀念，法律是底限」，政府機關應依法行政。俞大維故居仍具暫定古蹟身分，未來具市定古蹟文資身分後，若提報為國定古蹟，文化部會依法審查。

文資提報人陳勤忠於文資會表示，建物曾住過許多名人雅士，蘊含豐富歷史軌跡，尤其許多高等官舍第二等住宅已不多見，正是提報關鍵。民眾黃智慧也說，除了俞大維、俞大綵及俞大綱之外，前台大校長傅斯年、農業泰斗許文富教授等人也居住過，此處是台灣文化勝地，具國定紀念建物潛力。

所有權人代表、台灣大學副總務長徐炳義說，宿舍是提供俞大維胞妹俞大綵配住，俞大維並無任職台大，也就沒有他的配住紀錄，更沒有與國防部互換宿舍的使用紀錄。

都更實施單位桓億建設表示，俞大維從未以建物主人的身分居住於此，何以掙得「俞大維故居」之名？該公司委託律師說，尊重俞大維功績，但都更程序皆已完備，須依法行政。

委員郭瓊瑩說，建物有很多名人住過，但價值不在建物本身，而是發生何種足以影響文化界的事蹟，因此反而更具國定古蹟價值。

文化局長鍾永豐說，既然文化部認定具古蹟價值，文化局絕對尊重中央指導，建議由文化局主動提報文化部為「國定古蹟」，送交文化部審查。文資會主席、北市副市長鄧家基決議送交文化部審查，若退回再由北市文資會另行審議。

若未來俞大維故居都更案喊卡，建商是否能求償？都更處表示，都更實施者今年六月取得拆除及建造執照，出現市府先核定都更計畫才面臨文資指定議題，後續將依文資審議結果積極協助更新案實施者。實施者桓億建設至截稿前未回應本報。