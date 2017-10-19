〈台北都會〉柯文哲趙藤雄會面紀錄 日期情境有出入

2017-10-19

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲本月十六日於市議會坦言，曾與遠雄董事長趙藤雄會面，但去年八月會面無任何紀錄，被批黑箱作業。北市府前晚公布，柯與趙會面僅有民國一○四年一月廿一日及一○五年八月三日兩次；前者有完整會議紀錄，第二次僅有還原會面狀況文字紀錄。但市府前發言人林鶴明去年九月一日證實柯與趙兩週前會面，回推是「八月中旬」，而市長室主任蔡壁如今年六月稱與趙會面是八月底，相關日期、情境兜不攏。

議員︰大膽預測柯說法會再調整

國民黨市議員王鴻薇表示，前市長馬英九、郝龍斌見財團，有會議紀錄、錄音檔，都被柯市府打成弊案，若把此案交給監察院，柯將吃不完兜著走，她要求市府於總質詢前公布當天及之後蔡壁如、副市長鄧家基、陳景峻與遠雄會面紀錄。民進黨市議員何志偉不以為然說，「大膽預測柯說法還會再調整」，並主張市長室公開監視器畫面。

北市府發言人劉奕霆表示，去年八月三日會面文字紀錄為柯文哲轉述、蔡壁如撰寫。根據市府公布內容，雙方會面是源於「體育局發文終約」柯文哲堅持親向趙藤雄說明，由蔡壁如電話聯繫，於市府十一樓第一準備室會面。

根據市府資料，當天柯文哲罵趙藤雄，「葉○○、許○○、蔡○○、洪○○都因為你去坐牢。一個趙藤雄等於十個葉○○」，要趙回家想想，接著轉身結束對話，無留下紀錄。

市府前發言人說法 會面日期兜不攏

但市府前發言人林鶴明去年九月一日受訪說，柯文哲、趙藤雄約在兩週前碰面，柯隔天證實此說法；回推會面時間為八月中旬，日期有出入。對此，劉奕霆說，林所說時間就是八月三日，說詞沒出入。

此外，柯文哲於十六日答詢國民黨市議員戴錫欽時，指與遠雄會面時，蔡壁如在外面。但今年六月八日，蔡至市議會備詢時稱與趙碰面共三次，第一次是陪柯文哲去，第二次去年八月底「傳達訊息」，第三次陪鄧家基、陳景峻去。

劉奕霆解釋，去年八月三日就是蔡壁如口中的第一次碰面；對於蔡壁如在一○四年一月廿一日擔任趙藤雄、柯文哲會面的記錄員，劉說那是公開會議，並非私下會面。

市府澄清：柯趙8月3日行程結束後才會面

對於雙方會面時間，劉奕霆僅表示八月三日行程結束後才會面。而根據當天市長行程，柯文哲最晚行程為晚上七點至九點的廣慈公宅公聽會。另外，趙藤雄當天下午也在遠雄大巨蛋舉行中元普度儀式、痛批市府刁難。

而文字紀錄中的「葉、許、蔡、洪」四人名，劉奕霆說就是前營建署長葉世文、新北市前副市長許志堅、北科大退休教授蔡仁惠及營建署前主秘洪嘉宏。

但去年八月十二日，廉政署才證實七月底將洪嘉宏等移送台北地檢署，同年十月洪被廉政署約談，仍未入獄，直到今年九月才坐牢。劉奕霆回應「當時就有問題了，不是說一定要被關才講」；相關資料與說法並未兜不攏。