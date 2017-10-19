〈台北都會〉肯定林右昌 小英「促銷」基隆產博會

2017-10-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會昨天邀請基隆市長林右昌出席，說明即將於二十一日舉辦的「基隆產業博覽會經驗分享」；民進黨發言人張志豪在會後轉述，總統兼任黨主席的蔡英文聽取報告後，肯定林右昌雖是新人，但努力翻轉基隆舊城，中央政府會盡力幫忙，基隆輕軌捷運要儘快就位。

張志豪轉述，蔡英文說，過去幾年選舉，她每次去基隆都覺得灰濛濛、髒髒的、很多路障，走路不是很平順，但這幾年在林右昌整頓下，基隆真的有很大進步，在沒有花多少錢的情況下完成，讓人讚嘆。

翻轉基隆 輕軌要儘快就位

蔡英文說，林右昌從二○○八年以後就在基隆「蹲點」，一步一步的走到今天，在地耕耘將近十年，很高興他終於有機會把這麼多年對基隆的想法都實現。

蔡英文也引用前幾天的雜誌指出，「一個新人，翻轉一座舊城」，這對民進黨在地方執政、基隆人對民進黨的信心都非常有幫助，希望林右昌再接再厲，中央政府會盡力幫忙，基隆輕軌要儘快就位，因為它會帶動沿線城鎮的開發及產業發展，也會改變基隆在整個台灣北部的定位，重新又變成台灣的門戶。

蔡英文說，在過去的記憶中，基隆是很漂亮的地方，很高興基隆恢復昔日風華，而且更有現代感，她呼籲黨員、支持者不但要肯定林右昌，也要踴躍參加十月二十一日至二十九日舉辦的基隆城市產業博覽會。