〈台北都會〉基隆中正路「補丁」路面 天晴全面刨鋪

2017-10-19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正路從安瀾橋到六四○巷口的路段，長期坑坑疤疤，汽機車駕駛人形容彷彿在開「碰碰車」，抱怨路況不佳；市府表示，污水下水道工程已經完成，最近會重鋪路面，等天氣好就進場施工。

市府工務處與政風處人員日前到公路總局材料試驗所，觀摩瀝青磚產製及安裝作業，由於瀝青磚施工快速、品質穩定，又可節省養護經費，市府研議引進瀝青磚修補坑洞的可行性，改善修補效益。

安瀾橋到六四○巷 11月中旬前完工

中正路從文化中心到統一戲院之間的路面，已經整鋪為示範道路，但從安瀾橋到中正區公所路段，因施作污水下水道工程，路面破損只能修修補補，以致坑坑疤疤。

民眾抱怨說，中正路到處都是補丁，騎車好像在開「碰碰車」、忽高忽低，車輛避震器容易損壞，對騎士的安全也增添危險，反映多時仍未改善。

中正路沿線污水下水道工程十月初已收尾，工務處計畫從中正路安瀾橋到六四○巷附近，長約二．二公里路面將全面刨鋪，因最近下雨，等天氣好轉就可進場施工，預計十一月中旬以前完成。

市長林右昌昨和工務處長張元良到中正路、正榮街會勘，很多民眾都關心路面問題。多位里長反映，各管線單位也要一併整合，以免路面鋪好了，管線單位不久又開挖；林右昌說，這段道路重新刨鋪完工後，中正路從文化中心開始，一直到北寧路海洋大學就能平坦舒適，提升行的品質，此外，在三軍總醫院基隆分院前的正榮街路面也很糟糕，將一併改善。