〈北部〉當選無效定讞 萬榮鄉長將解職

2017-10-19

張秋美提上訴 月初被駁回

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨籍萬榮鄉長張秋美（見圖，記者花孟璟攝）去年八月補選上鄉長，因涉選罷法交付賄賂罪，花蓮地方法院六月一審判刑三年八月，被花蓮縣政府停職；至於民事庭三月宣判「當選無效」，張秋美雖提上訴，本月初仍被臺灣高等法院花蓮分院駁回，當選無效定讞。縣府表示，待判決書行文至縣府，將解除張秋美鄉長職務。

張秋美今年三月被花蓮地院民事宣判當選無效後，向花蓮高分院提起上訴，高分院近日言詞辯論終結，認為一審判決張秋美當選無效有理，駁回上訴。

花蓮地檢署主張，張秋美參加一○五年八月廿七日萬榮鄉長補選，張夫吳信太擔任競選總幹事，吳信太在八月某日，交付十七萬元給樁腳鄭阿源，並由鄭分配給其他樁腳行賄，以每票一千元現金買票。檢方強調，張秋美應為吳信太、鄭阿源的買票賄選行為負責，已構成選罷法「交付賄賂罪」。

張秋美辯稱，吳信太擔任競選總幹事，所有競選事務都由吳全權處理，她從未指示或授意吳信太買票；樁腳鄭阿源也證稱，向村民買票行賄，僅和吳信太有聯繫，未與張秋美有任何聯絡，收受現金的楊姓等多位村民證稱，未曾與張秋美有聯繫，只認識樁腳。

吳信太稱是自己決定把十七萬交給鄭阿源買票。惟檢方主張，吳信太對選務支出都會和張秋美討論，張秋美更擔任競選總部會計，負責各項競選支出與核銷，不可能對買票賄賂均不知情。