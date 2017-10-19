〈北部〉焚化廠爆量 垃圾車排長龍

2017-10-19

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市每日平均產生一一○○噸生活垃圾，唯一的欣榮焚化廠日處理量雖達約一二五○噸，但多名議員昨天質詢環保局指出，近期發現垃圾車幾乎每天晚上都在焚化廠外大排長龍，「恐有近百輛在排隊」！擔憂處理量能不足，無法因應月底即將到來的歲修。

議員憂量能不足 盼解決

環保局長沈志修對此表示，欣榮焚化廠只有一個貯坑，容量約八千噸，平常會開放二個坑口讓垃圾車同時傾倒，最近因為中秋節剛過、垃圾量大，垃圾已累積到七千多噸快滿出來，所以只開放一個坑口，且傾倒時必須多一道攤平手續，才不會超過貯坑高度，因此拖延時間造成垃圾車排隊；他說，第二座焚化廠「生質能中心」預計二○二○年能啟用，而過渡期要推動的「減容打包計畫」，歷經八次流標，上週已順利發包，一年約可儲存二萬噸垃圾，可望減緩垃圾處理量能的負擔。

市議員魯明哲、李光達、舒翠玲等人質詢說，他們中秋節後分別到欣榮焚化廠，發現垃圾車大排長龍，要求環保局檢討量能不足原因及解決之道；李光達也說，他十月七日當天前往，也看到一百多輛垃圾車正在排隊。

沈志修表示，「減容打包計畫」可將來不及處理的垃圾重新分選、壓縮成方塊後包裹塑膠膜，便於儲藏，且不會飄散臭味。

市府：已消化 目前不會塞車

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，目前每天約有二百五十車次垃圾車得進欣榮焚化廠，先前出現爆量時會啟動緊急處理機制，讓部分垃圾車先回各區中隊停放、隔天再倒，再利用沒收垃圾的週三、週日消化，目前垃圾量已降到五千多噸，垃圾車進廠已不會塞車。