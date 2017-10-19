〈北部〉八德一號418戶社宅動工 2020年完工

2017-10-19

申請對象為7成青年、3成弱勢

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天舉行八德一號社會住宅動工典禮，由內政部長葉俊榮、市長鄭文燦等人共同主持，八德一號基地規劃興建三棟地上十八層建築，可興建四百一十八戶社會住宅，預計二○二○年完工，未來申請對象將以「七成青年、三成弱勢」為原則，並採取混居，不會區分特定族群。

八德一號基地位於八德擴大都市計畫重劃區內，占地六千八百二十一平方公尺，規劃興建三棟地上十八層建築，建築設計以永續利用為目標，將取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙、通用空間等多項標章，並會引進商業設施空間增進生活機能，營造友善健康、住戶共享的社區環境。

葉俊榮表示，社會住宅是政府滿足年輕人「第一哩路」的基本需求，中央很樂見桃園市政府推動社會住宅政策所展現出的強勁執行力，桃園市多個社會住宅基地已陸續開工，且社宅設計兼具交通動線、生活機能、未來美感，可說是面面俱到；他說，桃園市推動的社會住宅，對青年的需求提供非常好的基礎，內政部會繼續與桃園市政府合作，更支持桃園市的社會住宅成為全國模範，也是各地模仿的基地。

承租3年為一期 最多9年

鄭文燦說，市府連續三年編列四十五．二億元住宅基金，展現興辦社會住宅決心，未來社宅的承租期限將以三年為一期，朝「3+3+3」方向規劃，也就是最長可續約至九年，最快二○一九年陸續完工後即可申請入住，租金是市價的八折。

桃園市社會住宅分布在桃園區中路、八德區、中壢區及蘆竹區等十處基地，共規劃興建四千零九十六戶，其中進度最快的桃園區中路二號基地，已進入結構體工程，預估後年可完工；另八德二號基地已經開工、中路四號基地也進入細部工程設計、蘆竹二號基地已完成招標程序，預計明年一月開工；中路一號、中路三號、八德三號、中壢一號、蘆竹一號等五個基地，目前也進行招標中。