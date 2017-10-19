〈中部〉嘉市興業東路東端 將拓寬為25米

2017-10-19

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市興業東路東端接彌陀路近二百四十公尺長，因路幅縮減問題，長年造成交通壅塞，經市府爭取，獲內政部營建署納入生活圈道路建設計畫補助辦理，將從目前八公尺拓寬為廿五公尺，日前已完成工程設計，預計下月發包，若順利可在明年施工。

嘉市府工務處土木科長王元利說，本計畫由營造署南區工程處辦理，市府負責土地徵收及公有地撥用事宜，施工區域徵收土地十二筆合計面積○．四三五公頃，土地所有權大多數為政府所有，唯一私人地所有權人為私立大同高商。

本計畫土地徵收及地上物補償所需經費約六千五百多萬元，市府自籌三千七百多萬元，其餘由中央補助；其中，須拆除大同高商圍牆及一間倉庫，大同高商前年已吹熄燈號，校方配合拓寬工程前置作業，倉庫已拆，待工程動工前，拆除圍牆。

拓寬工程範圍為南興國中後門至彌陀路，全長約二百四十公尺，道路兩側設置人行道，拓寬後可望促進地方發展。

此外，嘉義縣布袋鎮兒童館興建至今已十七年，卻有名無實從未開張，地方疾呼開放使用，昨天布袋鎮民代表會與地方人士現勘，鎮代會副主席蕭震穎等人認為，目前兒童館雖由清潔隊進駐使用，但會向公所提案，建議此處仍應朝兒童館方向規劃使用，清潔隊另覓他處搬遷。