〈中部〉空污費 林佳龍將爭八成留地方

2017-10-19

〔記者張菁雅／台中報導〕環保署將針對固定性污染源產生的PM2.5開徵空污費，市議員張雅旻十八日表示，廠商在地方造成空污，繳納的空污費卻有四成給中央，地方只拿到六成，市府應爭取八成空污費留在地方。市長林佳龍回應，支持議員看法，將向中央據理力爭，由地方主導分配空污費，才符合環境正義。

林佳龍說，感謝議員仗義執言，說出市府與人民心聲，市府明年自行編列三千萬元預算，作為汰換中小型燃油鍋爐，改為燃氣鍋爐之用，另使用七千一百萬元空污費補助二行程機車退場，這些支出都可能排擠其他防治空污的費用，因此盼空污費分配比例改為中央二成、地方八成，他也會向中央據理力爭，由地方主導分配空污費，以符合環境正義。

另外，台中空氣品質不佳，台中火力發電廠成為眾矢之的，市議員李中認為，市府雙重標準，要求民間業者配合生煤管制自治條例，卻放縱台中火力發電廠消極不作為。

林佳龍表示，過去市府對台電是「狗吠火車」，他上任後，使盡洪荒之力、用盡一切政策工具，讓台電願意配合改善，包括將中火的許可證有效期限由原本五年限縮為二年，中火也允諾設置兩組天然氣機組，將可取代四組燃煤機組，並自今年九月起，投入九十二億元改善一到四號機組的防治設備。