〈中部〉竹山首次全鎮茹素建醮 不收丁錢

2017-10-19

將於23日至27日 不賣葷食

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮有史以來首次全鎮建醮活動，即將在二十三日登場，除締造全縣建醮不收「丁錢」先例，家家戶戶也將茹素禁葷，除麥當勞竹山分店外，所有商家將自發性不販售葷食，部份商家甚至暫停營業，放起「無薪假」。

竹山鎮舊稱「林圯埔」，從明鄭時期迄今三五二年來，首次全鎮二十八里全鎮性建醮活動，將在十月二十三日至二十七日（農曆九月四日至八日）舉行。

配合宗教盛事 18校全停課

為配合此宗教盛事，鎮內國中小學及高中共十八所學校，今年暑假還提早開學上課，讓學生在建醮活動期間也能全部停課休假；家家戶戶並將從二十二日至二十六日，一連五天茹素禁葷，使得鎮內商家營運都出現大幅調整，甚至乾脆暫停營業，牛排館、雞排店等商家也都是如此，有些自助餐或便當店則改賣素食，連社區老人送餐的菜色，也配合建醮活動全部茹素。

甕仔雞業者 放5天無薪假

當地一家甕仔雞業者即表示，該店位在以「發財金、錢母」聞名的紫南宮商圈，外來遊客相當多，但基於對神明的敬意及信仰，決定暫停營業，讓員工放五天「無薪假」。餐飲業員工說，雖然是「無薪假」，但仍有小確幸之感，畢竟五天連假相當難得，許多人也都把握機安排外出旅遊。

民俗專家廖大乙指出，建醮禁葷不殺生，是對大自然與神明的一種敬意，同時也可讓平時大魚大肉的民眾，藉此機會來個「體內環保」，何樂而不為？

9大宮廟負責建醮 眾神聚集

而各地舉辦建醮活動，一般都會向家戶收取「丁錢」，惟竹山鎮建醮委員會執行長楊非武昨也對外宣布，在南投縣議會議長何勝豐贊助九大宮廟每家各六十萬元情況下，並無短缺經費，將不收「丁錢」，也防範宵小假藉收「丁錢」名義向民眾詐騙。

而籌辦建醮活動的鎮內九大宮廟包括克明宮、文昌書院、連興宮、武德宮、沙東宮、靈德廟、重興岩、相天宮及廣安宮，奉祀的主神包括關聖帝君、文昌帝君、天上聖母、開漳聖王、開台聖王、城隍爺、觀音菩薩、玄天上帝及廣惠聖王，都未重複，眾神聚集，參與盛會，也是此次建醮一大特色。