〈中部〉花生蟲蟲危機 雲林緊急啟動防治

2017-10-19

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣東勢鄉等沿海鄉鎮斜紋夜盜蟲災害嚴重，逾三十公頃花生田受災，葉片遭嚴重啃食，恐減產二至三成，縣府連二天會勘，將緊急動支經費補助農民防治。

斜紋夜盜蟲危害逾30公頃

農業處長林慧如表示，縣府將協助進行藥劑噴灑，防範災情擴大，並補助農民設置誘蟲盒及費洛蒙誘引劑，誘殺成蟲、減少幼蟲產生，請農民配合生物防治等處理，遏阻災情擴散。

農業處副處長許永瑜表示，動植物防疫檢疫局將緊急調度二千個誘蟲盒，縣府會儘快轉至東勢農會，通知農民領取，每公頃可領四個，藥劑部分則補助三分之一費用。

雲林縣議員張健福指出，受到氣候因素影響，東勢等鄉鎮花生田近來出現大量斜紋夜盜蟲，有些農田原本翠綠的葉子，一夜之間被大量啃食，花生因此無法光合作用，將影響結果率。

許姓農民說，災情真的很嚴重，預估花生產量會減少二至三成，若無法及時防治，更可能全軍覆沒，完全無法收成。

補助噴藥、誘捕雙管齊下

雲林縣動植物防治所技正鄭安國指出，斜紋夜盜蟲是斜紋夜蛾的幼蟲經過六至八天孵化就開始危害作物，蟲的數量多時一夜可把整株葉子啃食精光，農民如果發現成蟲就必須進行防治，才能確保辛苦耕作成果，現在仍以成蟲防治較能收到成效。

台南農業改良場場長王仕賢表示，傍晚是幼蟲活動期，是最佳噴藥時機，至於成蟲則建議採用性費洛蒙生物防治，每公頃設五至十個誘蟲點，能收到不錯效果。