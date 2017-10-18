〈南部〉明年培訓千餘人 勞局辦照服員專班

2017-10-18

〔記者王涵平／新營報導〕因應長照2.0政策，南市勞工局開辦照服員訓練專班，今年度預計培訓一百廿人，面對高齡社會來臨及長照2.0擴大照護對象，預計明年度開辦卅餘班、培訓千餘人投入長照產業，歡迎民眾踴躍報名。

勞工局長王鑫基表示，為填補長照人力需求，與轄內各大工會、照護中心、學校等訓練機構合作，十月起開辦四班次照護員訓練專班。台灣人口老化嚴重，目前照顧服務產業普遍人力不足，急需照顧服務員，但由於照服員工作吃重等因素，常有招募不易或流動率偏高的情形，預計一○七年度開辦卅餘班、培訓千餘人投入長照產業，歡迎有意從事照顧服務工作的民眾參訓。

王鑫基指出，照顧服務的工作主要是協助病患、失能者或身心障礙者生活起居事宜，提供身體、生活照顧及家事服務，不僅工作繁重，且主要是在處理「人」的問題，尤其在面對長期臥床的老人或身心障礙者時，除了必須具備專業護理及保健知識外，更要有良好的情緒控制能力及相當大的耐心。

勞工局表示，照服員訓練課程除依衛生福利部照顧服務員訓練實施計畫之核心課程五十小時、實習課程四十小時、居家照顧服務特殊訓練課程七小時外，更有居家照顧服務實習等課程八小時、性別平等課程及就業市場相關與求職技巧等合計一百一十二小時以上的訓練。

今年度四班次訓練課程，只要年滿十六歲以上，有意願從事照顧服務工作的民眾，不限學歷，都可報名參加，將補助八十％至一○○％訓練費用，招生簡章可上勞工局職訓就服中心網站查詢。