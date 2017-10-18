〈南部〉阿婆的泥土記憶 迪迪舞蹈劇場週日演出

2017-10-18

〔記者劉婉君／台南報導〕用藝術傳承對土地及歷史的關懷，台南市迪迪舞蹈劇場年度作品《阿婆的泥土記憶》，結合台語文學與劇場形式，把大地擬人化為阿婆，並將生活中可見的紅磚、稻草搬上舞台，呈現出一場有溫度的演出，讓觀眾藉由與舞者的互動，循著歷史的足跡，了解台南這塊土地的故事。

迪迪舞蹈劇場將文學及對土地的情感與關懷投入創作中，《阿婆的泥土記憶》首次揉合踢踏舞、現代舞和劇場等三種形式，搭配鹽分地帶作家黃勁連的台語詩詞，以多元的表現方式，喚起民眾對土地的記憶。「阿婆」象徵大地、也代表母性，將從觀眾之間現身；年輕舞者在舞台上慢慢搬出兩百塊紅磚，堆砌成不同的造型，代表舊時代女性雖有很多想法，卻無法自主，透過阿婆的口吻與眼神，將台南土地上的歷史傳述給觀眾。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，迪迪過去演出多場環境劇場，此次則將生活中的環境搬到演藝廳的黑盒子劇場中，使劇場與市民融合為一，希望讓觀眾知道，現代舞就是生活藝術，也傳遞對土地的關懷；同時經由生活中看得到的元素，也使年輕一代知道城市的歷史故事與情感。

除了稻草與紅磚之外，舞碼「旅人」中的老皮箱，結合黃勁連的《渡鳥》，皮箱內裝的不只是衣物，還有人生記憶，象徵不論飛到多遠，都要回到自己的家鄉；舞碼之一的「花若離枝」，演出的則是舞者阿嬤的故事，年輕舞者將一人分飾三角，詮釋阿嬤、母親和自己。《阿婆的泥土記憶》將於廿二日下午三時在歸仁文化中心演出。