〈南部〉高中優質化配合新課綱 8成學校參與

2017-10-18

〔記者劉婉君／台南報導〕高中優質化推動迄今十年，協助社區型高中提升軟、硬體，拉近各校教學能量的差距，近年來更配合新課綱設計特色課程、增進教師能力等，達到校校優質，也提高就近入學率，全市已有近八成普通高中參與。

高中優質化為教育部自九十六學年度開始推動，全市卅所普通高中，目前已有廿三校加入，各校分別發展特色課程，例如光華高中結合國文、英文、音樂等課程進行跨領域的主題教學，透過圖文創意培養學生美感素養及合作學習、思考整合等；台南女中數學與程式設計課程；台南二中表達力課程開設英語簡報力、流行音樂歌詞賞析與創作等課程；慈濟高中「走讀府城」以府城特色為素材，帶師生走入生活，採主題式教學；長榮高中推動與詩共舞3D列印夢工廠；大灣高中利用GPS、Google地圖等，分組訪談社區店家，並與社區產生深度連結。

實施分組合作、翻轉教學

大灣高中教務主任蘇宗立表示，在九九課綱的舊架構下，學校必修的課程固定，老師要開發加深加廣的選修課程很難實現，高中優質化計畫近年來配合新課綱，增進老師的課程設計及評量技術，讓學生藉由分組合作、學習、翻轉教學等方式，培養將來可直接應用在生活中的素養。

23校成果展 27、28日辦博覽會

南市廿三校高中優質化的成果，將於廿七、廿八日兩天在台南二中舉行博覽會，包括靜態展覽與動態舞蹈、戲劇、阿卡貝拉、運動體驗等多元課程內涵。